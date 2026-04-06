В Самарской области стартовал ремонт трассы Волжский — Курумоч — «Урал»

Ремонт трассы Волжский — Курумоч — «Урал» стартовал в Самарской области. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Специалисты отремонтируют 10 км покрытия. На дороге уложат прочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Чтобы сделать покрытие без швов и стыков, рабочие уложат асфальт сразу тремя укладчиками на всю ширину проезжей части. Старый слой уже сняли, началась укладка нового. После этого укрепят обочины.
Всего в 2026 году по нацпроекту в регионе планируют привести в порядок более 115 км дорог и улиц в Самаре и Тольятти. Работы пройдут на 76 объектах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.