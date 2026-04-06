Сафари-парк на Дону планируют открыть до конца августа 2026 года

Сафари-парк «Придонье» в Ростовской области планирует начать работу в конце августа 2026 года. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на первого заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Хаустова.
Планируется, что парк разместится в Кашарском районе, на территории охотничьего угодья. Компания уже получила разрешение на разведение и содержание охотничьих животных — в условиях, близких к дикой природе, и в специально оборудованных вольерах.
Проект задуман так, чтобы показывать людям, как живут дикие животные в естественной среде, и учить бережному отношению к природе. В парке поселятся лось, олень пятнистый, косуля европейская, кабан, лань, муфлон, сурок-байбак и другие виды, которые водятся в Ростовской области. Животные смогут свободно перемещаться по большой территории, а посетители — наблюдать за ними в безопасном режиме.