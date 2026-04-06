Сафари-парк на Дону планируют открыть до конца августа 2026 года

Проект задуман так, чтобы показывать людям, как живут дикие животные в естественной среде, и учить бережному отношению к природе. В парке поселятся лось, олень пятнистый, косуля европейская, кабан, лань, муфлон, сурок-байбак и другие виды, которые водятся в Ростовской области. Животные смогут свободно перемещаться по большой территории, а посетители — наблюдать за ними в безопасном режиме.