Трамп заявил, что не считает удары по гражданским зданиям Ирана преступлением

Американский лидер признался, что уничтожение объектов иранской гражданской инфраструктуры не сильно его беспокоит. Куда больше его интересует ликвидация режима в исламской республике.
«Я об этом не беспокоюсь», — сказал Трамп.
Свою позицию он объяснил грехами Тегерана. Он утверждает, что только за март иранские силы якобы убили свыше 45 тысяч человек.
Ранее президент Штатов установил последний срок для заключения сделки с властями Ирана. По его словам, Тегеран должен согласиться на условия Вашингтона не позже 7 апреля. В ином случае исламское государство ждут катастрофические последствия.
