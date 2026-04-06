Восстание машин отменяется: в Москве заметили робота-доставщика, который бессмысленно ездил по кругу

Корреспондент «МК» стал свидетелем комичного кружения в центре Москвы робота-доставщика, который примерно двадцать минут повторял одну и ту же странную траекторию. Явно «заблудившийся» (или зависший из-за «глушения» мобильного интернета) малыш пытался уехать с места событий, старался найти троекторию, у него уже почти всё получалось… Но он снова и делал круг почета — и всё это на ровном месте. Подумалось: восстание машин в ближайшее десятилетие точно не случится. И начнется оно не в столице России, где у скайнетов вообше нет шансов.

