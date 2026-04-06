Применение российских онковакцин будет доступно в рамках программы ОМС

О том, что первый пациент с меланомой кожи получил российскую вакцину от рака, стало известно 1 апреля. Им стал 60-летний мужчина из Курской области, у него меланома третьей стадии с метастазированием. После начала лечения вакциной мужчина чувствует себя хорошо, сообщил заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Владимир Гущин.