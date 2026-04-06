Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Последствия могут быть необратимы»: волгоградский врач рассказала об убойной силе наушников

Волгоградские лор-врачи бьют тревогу из-за губительных последствий наушников. По их словам, за последние годы число подростков, фанатеющих от громкой музыки и выкручивающих звук на полную мощность, в два раза чаще обращаются с наружными отитами. О других неочевидных проблемах использования популярных «затычек» — в материале ИА «Высота 102».

Пользу наушников волгоградские специалисты, конечно же, не отвергают. Однако для того, чтобы безобидное прослушивание музыки не обернулось неприятными, а порой и необратимыми последствиями, горожанам следует знать чувство меры.

— Наушники могут приводить не только к наружным отитам, но и к тугоухости, — комментирует заведующая кафедры оториноларингологии ВолгГМУ Наталья Тарасова. — Причем, чаще всего ей подвержены молодые люди. Из-за того, что слуховая функция снижается постепенно, волгоградцы обращаются к врачу с уже давно развившимся явлением. К сожалению, иногда последствия бывают необратимыми, и вылечить тугоухость мы просто не можем.

Жителей, предпочитающих громкий звук со всеми его оттенками, должен насторожить не только дискомфорт, но и постоянный шум в ушах.

— Для того, чтобы наушники не приносили вреда, носить их можно не больше 30 минут в день, — заключает волгоградский врач-оториноларинголог. — Важно, и чтобы интенсивность звука не превышала 30 децибел. Использовать устройство ночью, во время сна, категорически запрещено. Восстанавливать нервную систему будет только сон в тишине и в темноте.

Фото Павла Мирошкина.