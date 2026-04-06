Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» провёл образовательный интенсив для учителей физики и математики

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке Горьковского автозавода организовал в Нижнем Новгороде «Весеннюю школу учителей физики и математики». Занятия провели преподаватели МГУ, основными темами стали взаимосвязь физики и математики, подготовка школьников к вузам и современные технологии в образовании.
В течение трёх дней учителя и студенты Нижнего Новгорода посетили десятки лекций и мастер-классов, где обсуждались межпредметные связи, решение олимпиадных задач, подготовка к ЕГЭ и технологии искусственного интеллекта в образовании. Особое внимание уделили формированию у школьников интереса к точным наукам — по мнению преподавателей МГУ, решающую роль в этом играет учитель, а не врождённые способности ребёнка.
«Я считаю, что понятие склонности к физике, к математике переоценено. Ум ребенка — это губка, которая впитывает все знания. Ребенок любознателен. Это заложено в природе человека. Поэтому, когда про шестые-седьмые классы говорят “он не физик, он не математик” — это чушь», — уверен Алексей Селиверстов, старший преподаватель физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Преподаватели также отметили, что трудности с физикой и математикой чаще всего возникают из-за постепенно накапливающихся пробелов в знаниях. Когда базовые темы остаются непонятыми, предмет начинает казаться школьнику слишком сложным, и интерес к нему ослабевает. Именно поэтому важно вовлекать детей в точные науки как можно раньше..
«Некоторые школьники задумываются о том, что они не понимают физику и математику уже в старших классах, и поэтому у них с этим большие проблемы. Математику и физику нельзя выучить за месяц или прочитать, как литературное произведение, и быстро составить своё мнение. Там каждое знание цепляется за предыдущее», говорит Роман Иванюшкин, преподаватель механико-математического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
«Интерес к физике в школах угасает, его надо возрождать. Один из способов — начинать преподавать физику раньше: в пятом и шестом классах, когда у детей еще есть неподдельный живой интерес, с ними можно проводить эксперименты, обсуждать законы природы. Задача учителя — дать первый импульс, зажечь огонёк в глазах», — подчёркивает ведущий преподаватель физики школы № 548 г. Москвы Игнат Петров.
Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» проводит образовательные интенсивы для школьных учителей по всей стране, помогая им заинтересовать учеников точными науками и инженерными профессиями. Фонд также помогает региональным школам находить сильных преподавателей, поддерживает учителей грантами и организует для них программы постоянного обучения.