АТОР: Турпоток россиян во Вьетнам вырос почти в три раза

Туристический поток россиян во Вьетнам в первом квартале 2026 года увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом рекордного 2025 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
— По итогам первого квартала 2026 года страна приняла 367 168 гостей из РФ. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период рекордного 2025 года, — говорится в материале.
При этом только в марте 2026 года страну посетили 120,2 тысячи российских граждан, что в 2,6 раза больше, чем в марте предыдущего года. За три месяца 2026 года общее количество иностранных прибытий во Вьетнам составило более 6,7 миллиона человек, при этом только в марте страну посетили 2,1 миллиона иностранных туристов.
В ассоциации также добавили, что при сохранении текущих темпов Россия может войти в топ-5 ключевых туристических рынков для вьетнамской туристической отрасли по итогам 2026 года, обойдя не только европейские страны, но и ряд азиатских государств.
До этого в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на туроператора «Спектрум» рассказали, что российские туристы весной чаще всего выбирают Санкт-Петербург и Краснодарский край среди внутренних направлений для туризма, а за границей — Турцию, Абхазию и Египет.