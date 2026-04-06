Астронавты «Артемида-2» установили рекорд дальности полета человека от Земли

Четыре астронавта — Рид Вайсман, Виктор Гловер и Кристина Кук от NASA, а также канадец Джереми Хансен, удалились от Земли примерно на 406 608 км, превысив рекорд экспедиции «Аполлон-13» на около 6 437 км. Экипаж в ходе шестичасового облета сможет наблюдать обратную сторону Луны и полное солнечное затмение. Луна закроет Солнце, открыв вид на солнечную корону. На 40 минут корабль выйдет из зоны связи с центром управления полетами.