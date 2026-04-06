Астронавты «Артемида-2» установили рекорд дальности полета человека от Земли

Рид Вайсман, Виктор Гловер и Кристина Кук и Джереми Хансен удалились от планеты примерно на 406 608 км, превысив рекорд экспедиции «Аполлон-13» на около 6 437 км.

Источник: USA TODAY Network via Reuters Connect

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Экипаж американского космического корабля «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли, пролетев на 8 047 км дальше Луны. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Четыре астронавта — Рид Вайсман, Виктор Гловер и Кристина Кук от NASA, а также канадец Джереми Хансен, удалились от Земли примерно на 406 608 км, превысив рекорд экспедиции «Аполлон-13» на около 6 437 км. Экипаж в ходе шестичасового облета сможет наблюдать обратную сторону Луны и полное солнечное затмение. Луна закроет Солнце, открыв вид на солнечную корону. На 40 минут корабль выйдет из зоны связи с центром управления полетами.

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск, 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Общая продолжительность миссии рассчитана на 10 дней. Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках американской экспедиции «Аполлон-17».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше