Двоих мужчин будут судить за похищение и убийство в Нижегородской области

Кровавая драма разыгралась 28 февраля 2025 года в деревне Беляево. По данным следователей, двое жителей Владимирской области незаконно проникли в частный дом на улице Восточной. С применением насилия, они похитили мужчину и женщину, после чего поместили жертв в автомобиль и вывезли на территорию скотоводческой фермы. Там их и удерживали.