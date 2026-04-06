Двоих мужчин будут судить за похищение и убийство в Нижегородской области

В Нижегородской области завершили расследование жестокого преступления. Перед судом предстанут двое жителей Владимирской области, которых обвиняют в похищении двух человек и убийстве одного из них. Об этом сообщили в региональном СУ СК.
Кровавая драма разыгралась 28 февраля 2025 года в деревне Беляево. По данным следователей, двое жителей Владимирской области незаконно проникли в частный дом на улице Восточной. С применением насилия, они похитили мужчину и женщину, после чего поместили жертв в автомобиль и вывезли на территорию скотоводческой фермы. Там их и удерживали.
Как выяснилось, мотивом преступления стали подозрения в краже. Злоумышленники решили, что пара причастна к пропаже скота с их фермы, и попытались выбить признание силой. В ходе жестокого допроса похитители забили мужчину до смерти — от полученных травм он скончался на месте.
Несмотря на то что следователи собрали внушительную доказательную базу, обвиняемые свою вину не признают. Фигурантам вменяют сразу три статьи УК РФ: незаконное проникновение в жилище, похищение человека (п.п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью. Мужчины находятся под стражей, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.