МИД РФ: ситуация на Ближнем Востоке рискует окончательно выйти из-под контроля

«Ситуация… стремительно деградирует и грозит окончательно выйти из-под контроля», — подчеркнули в ведомстве. Ответственные члены мирового сообщества обязаны не допустить полномасштабной войны на Ближнем Востоке, заявили в МИД РФ. Россия вместе с партнерами готова сделать для этого все возможное, чтобы предотвратить сползание региона в пропасть.
В то же время в МИД подчеркнули, что шансы на политико-дипломатическое разрешение конфликта сохраняются. Сторонам необходимо отказаться от языка угроз, оскорблений и ультиматумов, избегая действий, способных обрушить регион в хаос. Крайне важно не допустить подрыва этой возможности, призвали в ведомстве, обращаясь к Совбезу ООН.
Ранее KP.RU писал, что особую обеспокоенность дипломатов вызывают атаки на АЭС «Бушер», которые уже привели к человеческим жертвам. По оценке Москвы, странам Ближнего Востока может грозить радиологическая катастрофа еще более губительная, чем Чернобыльская.