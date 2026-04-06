МИД РФ: ситуация на Ближнем Востоке рискует окончательно выйти из-под контроля

Российское дипведомство заявило, что безответственные действия США и Израиля привели к стремительной деградации обстановки в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация на Ближнем Востоке, возникшая в результате безответственных действий США и Израиля, стремительно деградирует и может окончательно выйти из-под контроля. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

«Ситуация… стремительно деградирует и грозит окончательно выйти из-под контроля», — подчеркнули в ведомстве. Ответственные члены мирового сообщества обязаны не допустить полномасштабной войны на Ближнем Востоке, заявили в МИД РФ. Россия вместе с партнерами готова сделать для этого все возможное, чтобы предотвратить сползание региона в пропасть.

В то же время в МИД подчеркнули, что шансы на политико-дипломатическое разрешение конфликта сохраняются. Сторонам необходимо отказаться от языка угроз, оскорблений и ультиматумов, избегая действий, способных обрушить регион в хаос. Крайне важно не допустить подрыва этой возможности, призвали в ведомстве, обращаясь к Совбезу ООН.

Ранее KP.RU писал, что особую обеспокоенность дипломатов вызывают атаки на АЭС «Бушер», которые уже привели к человеческим жертвам. По оценке Москвы, странам Ближнего Востока может грозить радиологическая катастрофа еще более губительная, чем Чернобыльская.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше