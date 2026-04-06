Многодетная семья из волгоградского села должна государству полмиллиарда рублей

Многодетной семье из волгоградского села Салтово нужно возместить ущерб государству в 496 миллионов рублей. Из-за штрафов эта сумма растет. Как быть супругам, которым на погашение долга не хватит и нескольких жизней?
Случилось это полтора года назад. Старший сын Василия П. и Марии Т. поджег сухую траву в Старополтавском лесничестве. Выгорело 50 гектаров леса. В отношении поджигателя возбудили уголовное дело. Потом выяснилось, что совершил он это в состоянии невменяемости. Парня освободили от уголовной ответственности и направили на психиатрическое лечение. Если бы поджог произошел месяцем позднее, на этом бы все и закончилось. Но он спалил бор незадолго до совершеннолетия.
Поэтому комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области обратился с иском к его родителям. В решении Старополтавского районного суда сказано, что ответчиками не предпринимались меры по предупреждению разведения огня их сыном, не было должного контроля за ним, вопрос о признании его недееспособным не ставился. Поэтому родители и должны нести ответственность за причиненный вред.
«Да он все время стоял на учете у психиатра! — рассказала “РГ” Мария. — Как только расстройство какое-то, мы обращались к доктору. В 12 лет его на месяц госпитализировали, когда лекарства не помогали. Он был очень пугливым, раздраженным. Но речь не шла, чтобы держать его там постоянно. Я не скажу, что он любитель что-то поджигать. Просто мог стоять и наблюдать за дымом».
В сельской администрации семью нам охарактеризовали как благополучную, непьющую и работящую. Но супруги находятся в трудном материальном положении. На их иждивении — еще четверо младших детей. Поэтому суд снизил госпошлину с 900 тысяч рублей до 10 тысяч. Но основной долг остался.
«Младшие дети — школьники, с седьмого по одиннадцатый класс. Успеваемость, насколько я знаю, средняя. Отец до прошлой осени работал механизатором, но сейчас компания в стадии ликвидации. С тех пор у них только детские пособия, — рассказал глава Салтова Юрий Земсков. — Василий еще на заработки ездит. Есть у них куры, гуси, утки, овцы, свиньи. Только они в селе разводят породистых голубей. Для души».
Мария и Василий живут в скромном одноэтажном доме. Зашел к ним познакомиться. Дети произвели хорошее впечатление, все приветливо здоровались. «Постоянной работы у меня нет, я встала на биржу труда, хотя есть проблемы с сердцем, — рассказала Мария. — Мы написали заявление, что не можем сейчас что-то выплачивать. Даже детские пособия списывают со счета за долг. Такой штраф нереально выплатить».
В комитете природных ресурсов Волгоградской области «РГ» пояснили, что есть жесткая позиция федерального центра: чтобы остановить уничтожение лесов, нужно предъявлять иски и добиваться их исполнения. Почему такая большая сумма получилась? Салтовский лес занесен в Красную книгу Волгоградской области. По таблице определили, что уничтожено 3510 кубометров. Один «куб» стоит 162,9 рубля. А далее — специальные коэффициенты, увеличившие сумму почти до 489 миллионов. Плюс стоимость очистки территории, лесовосстановительных работ и затраты на тушение пожара.
Неужели чиновники не понимали абсурдности ситуации и ожидают выплаты такого штрафа? Возможно, понимают. Но свой долг они выполнили: подсчитали размер урона. Дальше — дело за юстицией.
Если бы сын поджег траву месяцем позднее, штрафа не было бы вообще. Но на тот момент парню еще не исполнилось восемнадцати лет.
Старополтавский районный суд решил, что отец и мать плохо следили за сыном. А потом судебные приставы наложили арест на счета семьи. И за неуплаченный долг прибавили еще почти 60 миллионов. Итоговый размер взыскания на момент написания этой статьи составлял 555 854 645 рублей.
«РГ» обратилась к члену Волгоградской областной коллегии адвокатов Дмитрию Усачеву, чтобы прояснить, как в этой ситуации будет выживать семья и есть ли у нее возможность избавиться от долга.
Вот его ответ: «Для защиты минимального уровня дохода должникам необходимо обратиться в подразделение судебных приставов и подать заявление о сохранении денежных средств в размере не менее установленной величины прожиточного минимума (на себя и на каждого ребенка). В случае удовлетворения этого ходатайства пристав обязан обеспечить неприкосновенность сумм при списании средств со счета. При отсутствии у семьи доходов, превышающих прожиточный минимум, и имущества, не защищенного исполнительским иммунитетом, наиболее вероятным сценарием представляется окончание исполнительного производства в связи с отсутствием у должников имущества, на которое может быть обращено взыскание».
Что касается возможности освобождения от долга в рамках процедуры банкротства, то перспективы списания выглядят крайне маловероятными, считает Дмитрий Усачев. Суд установил, что ответчики знали о психическом расстройстве сына, но «не предпринимались меры по предупреждению», «не осуществлялся должный контроль». Это, резюмирует адвокат, грубая неосторожность, которая исключает возможность списания долга в рамках дела о банкротстве.
P.S.
Обращалась «РГ» и в аппарат уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. Там ответили, что «хотелось бы помочь семье, но ситуация сложная. Она своевременно не обжаловала судебное решение, сроки вышли. Есть человеческий аспект, но нужно считаться и с юридической стороной дела».
Да, для семьи ситуация тупиковая. Такой долг она не осилит и не покроет ущерб, нанесенный краснокнижному лесу. Деревья от пожаров, конечно, защищать надо. Таков закон. Вот только кто поддержит в этой ситуации семью, которая попала в трудную жизненную ситуацию. Многодетная семья. Нет закона?