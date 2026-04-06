Нижегородцы могут присоединиться к Всероссийскому субботнику в рамках акции «Вода России»

Как сообщили в министерстве экологии региона, в Нижнем Новгороде субботник 17 апреля пройдет на Мещерском озере. Сбор участников — в 11:00 у ФОКа «Мещерский». Участие в нем примут представители ключевых проектов региона, включая «Женское лидерство» и «Совет лидеров корпоративной культуры». Активным нижегородцам предстоит убрать береговую линию. Также на месте проведения субботника организуют экологический флешмоб и телемост с центральной площадкой акции «Вода России» в Набережных Челнах. На берегу Мещерского озера будут работать интерактивные зоны.