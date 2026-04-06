НОВАТЭК основал компанию для строительства судов

Крупнейший в России производитель сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭК создал компанию для строительства собственных судов и кораблей, следует из данных, опубликованных в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
«Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций», — указано в видах деятельности компании.
Согласно реестру, руководить новой компанией — «Северный инжиниринг» (Northern Engineering) — будет Илья Лущиков, который также возглавляет проект «Мурманск СПГ», входящего в структуру НОВАТЭКа. Компания зарегистрирована 25 марта.
Единственным учредителем и собственником компании выступает ПАО НОВАТЭК.
