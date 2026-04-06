Астронавты Artemis II установили рекорд дальности полета человека от Земли

Четыре астронавта — Рид Вайсман, Виктор Гловер и Кристина Кук из NASA, а также канадец Джереми Хансен — удалились от Земли на расстояние примерно 406 608 километров, что на 6437 километров больше, чем рекорд экспедиции «Аполлон-13». Во время шестичасового облета экипаж сможет наблюдать обратную сторону Луны и полное солнечное затмение, когда Луна закроет Солнце, открыв вид на солнечную корону. На протяжении 40 минут корабль окажется вне зоны связи с центром управления полетами.