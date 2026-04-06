Что такое счастье: как живет многодетная семья в столице

В большой семье Артема и Евгении Тропиновых растут пятеро детей. Корреспондент «Вечерней Москвы» решила познакомиться с многодетными родителями и побывала в их гостеприимном доме.
Дружелюбная, с открытой улыбкой Евгения Тропинова, кажется, ломает все стереотипы. Во-первых, она выглядит гораздо моложе своих 45 лет, во-вторых, она уже… бабушка.
— Думаете, я сижу на жесткой диете? — Евгения Анатольевна смеется. — Да я каждые выходные пеку блины на всю нашу большую семью. И муж, Артем Петрович, прекрасно готовит: мы с детьми обожаем его плов и домашнюю лапшу. Правда, я всегда помогаю супругу — нам нравится вместе творить на кухне: мы болтаем, шутим, смеемся.
— Этот своеобразный ритуал — наша маленькая семейная традиция, — поддерживает жену глава семьи. — Наверное, она в какой-то степени повлияла и на выбор профессии нашего старшего сын: после окончания школы Александр совершенно неожиданно решил пойти учиться в пищевой колледж на повара-кондитера.
Александру Артемовичу сейчас 19 лет. Но, несмотря на юный возраст, он не только студент последнего курса и повар в ресторане, но еще и муж, и молодой папа.
— Александр женился в январе 2025 года, а в декабре у молодой семьи родилась дочка — наша первая внученька, — улыбаются новоиспеченные бабушка и дедушка. — Она всего на один год и четыре месяца младше своей родной тети. Да, да! Нашей младшей дочке — год и семь месяцев. И все наши дети — долгожданные.
Артем и Евгения познакомились 21 год назад.
— Это было 8 марта, — вспоминает хозяин дома. — Женя с подружками пришла в ресторан, где я работал. Она мне сразу понравилась, набрался смелости — взял у нее номер телефона и пригласил на свидание. Потом на второе, третье… Год ухаживал, а потом сделал предложение.
— Тогда я даже заплакала от неожиданности, — признается Евгения.
Старший сын сегодня живет отдельно от родителей, а его братик и три сестрички всегда с нетерпением ждут молодую семью в гости.
— Когда Саша женился, я им с женой в подарок связала больших монстриков — на удачу, — рассказывает 11-летняя Виктория. — Мне так хотелось, чтобы игрушки оберегали их семью.
Застать Вику дома — задача не из простых. День девочки расписан по минутам — школа, английский язык, плавание, музыкальная школа, где она учится играть на кларнете, а еще хобби — рисование и вязание.
— Мы уже советовали ей отказаться от какого-то занятия — слишком большая занятость, — говорят родители.
— А я не хочу отказываться! — отвечает Виктория. — Мне нравится плавать, учиться, рисовать и вязать. У девятилетнего Георгия тоже дел хватает: он хорошо учится в школе, играет в гандбол, занимается плаванием и английским языком.
— Я люблю сам делать уроки, помощи у мамы или папы не прошу, — серьезно поясняет мальчик. — И помогаю учиться младшей сестренке: она ходит в логопедическую группу детского сада, и ей пока сложно самой делать домашнюю работу. Милане же всего шесть лет — она еще маленькая.
Правда, Милана маленькой себя не считает: в саду она танцует, занимается ритмикой, а еще успешно участвует в конкурсах чтецов и исполняет главные роли в детсадовских спектаклях.
— На утреннике 8 Марта я была Красной Шапочкой, а сейчас мы готовим целый спектакль, — делится планами маленькая актриса. — Мне нравится выступать на сцене, потому что зрители смотрят, радуются. Это весело. Когда я танцую или пою, даже моя сестренка Таисия хлопает и смеется, хотя она совсем крошечная. Милана рассуждает совсем по-взрослому, чем удивляет окружающих.
— Да, — признает многодетная мама. — Я иногда думаю, а точно ли Милане шесть лет. Мы ничего не напутали? Но, конечно, это шутка. Я считаю, что это нормально для детей, которые ежедневно чему-то учатся. Георгий тоже самостоятельный, да и Виктория — девочка ответственная. Мне с моими детьми просто: на них можно положиться. Возможно, потому, что мы с мужем считаемся с их мнением, прислушиваемся к их желаниям, с уважением относимся к их выбору. И дети это понимают и ведут себя в ответ уважительно. Дружная семья и строится на взаимоуважении, доверии, понимании и общих интересах. А их, интересов, у нас очень много.
Красивые Тропиновы могли бы легко вписаться в любую рекламу семейного отдыха — очень уж семья показательно-образцовая. А малышка Таисия и вовсе похожа на куколку. И когда они выходят на прогулку в полном составе, на них нельзя не обратить внимания. А проводить время вместе они обожают. Так, у всех членов семьи есть велосипеды.
— В 2025 году мы с Георгием и папой участвовали в веломарафоне, — рассказывает Виктория. — И проехали по Садовому кольцу 66 километров. Это было весело! Мы очень любим ездить в Крым, к морю. Правда, на пляже долго не сидим — ходим в горы, катаемся на велосипедах, фотографируем красивые места.
— А еще мы были во Владивостоке, облазили все сопки и доехали до Китая, — добавляет Георгий. — Там такая красота! Надеюсь, что мы еще раз туда поедем.
Многодетная мама поддерживает: лучший отпуск и самое большое счастье — это время, проведенное вместе, возможность видеть и понимать, что все здоровы!
ВЫПЛАТЫ И ПОСОБИЯ.
Семье, где воспитываются трое и более детей, положены следующие виды выплат и пособий:
Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) одновременно троих и более детей;Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни;Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;Ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном;Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет;Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения.
Если в семье воспитываются более пяти детей, то она также имеете право на:
Ежемесячную компенсационную выплату на приобретение товаров детского ассортимента семьям, имеющим пятерых и более детей.
Семья, в которой воспитываются 10 и более детей, помимо перечисленных выплат, также может получить:
Ежемесячную компенсационную выплату семьям, имеющим 10 детей и более;Ежемесячную компенсационную выплату матерям, родившим 10 детей и более и получающим пенсию;Ежегодную компенсационную выплату к Международному дню семьи;Ежегодную компенсационную выплату ко Дню знаний.