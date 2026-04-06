Что такое счастье: как живет многодетная семья в столице

— Да, — признает многодетная мама. — Я иногда думаю, а точно ли Милане шесть лет. Мы ничего не напутали? Но, конечно, это шутка. Я считаю, что это нормально для детей, которые ежедневно чему-то учатся. Георгий тоже самостоятельный, да и Виктория — девочка ответственная. Мне с моими детьми просто: на них можно положиться. Возможно, потому, что мы с мужем считаемся с их мнением, прислушиваемся к их желаниям, с уважением относимся к их выбору. И дети это понимают и ведут себя в ответ уважительно. Дружная семья и строится на взаимоуважении, доверии, понимании и общих интересах. А их, интересов, у нас очень много.