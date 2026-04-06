Умер запустивший допинговые расследования против России экс-глава WADA Крейг Риди

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе МОК.
Он возглавлял WADA с 2013 по 2019 год. Именно на период его руководства пришлись допинговые скандалы, связанные с российским спортом, включая расследования антидопинговых проб в России.
Свой спортивный путь сэр Риди начинал в 1960-х как профессиональный игрок в бадминтон, выступая за Великобританию на международных соревнованиях. Позже он переключился на административную деятельность, заняв пост президента Международной федерации бадминтона.
Уже в 1994 году Риди стал членом МОК, а с 2012 по 2016 год исполнял обязанности вице-президента организации. В 2013 году он был избран на пост президента WADA, став третьим человеком, возглавившим эту организацию.