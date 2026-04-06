В Калининградской области под зерновые, бобовые и масличные отведут почти половину всех сельхозугодий

В Калининградской области началась посевная пора, под сельхозкультуры планирует отвести примерно 323 тыс. гектаров. Об этом сообщили в региональном минсельхозе в понедельник, 6 апреля.
Зерновые и зернобобовые составят 40% или 127 тыс. гектаров. 27% отведут под кормовые культуры. Масличные займут около 9%. Картофель высадят на площади в 10 тысяч гектаров, под другие овощи готовят примерно 2,6 тыс. га.
Наиболее пострадавшим в прошлом году хозяйствам из регионального бюджета компенсируют часть затрат на покупку семян.
Из-за сложных погодных условий 2025 году компания «Орбита-Агро» из Гвардейского района Калининградской области не смогла убрать урожай картофеля с площади 76 гектаров.