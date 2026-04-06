Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области под зерновые, бобовые и масличные отведут почти половину всех сельхозугодий

Картошку посадят на площади в 10 тыс. га.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области началась посевная пора, под сельхозкультуры планирует отвести примерно 323 тыс. гектаров. Об этом сообщили в региональном минсельхозе в понедельник, 6 апреля.

Зерновые и зернобобовые составят 40% или 127 тыс. гектаров. 27% отведут под кормовые культуры. Масличные займут около 9%. Картофель высадят на площади в 10 тысяч гектаров, под другие овощи готовят примерно 2,6 тыс. га.

Наиболее пострадавшим в прошлом году хозяйствам из регионального бюджета компенсируют часть затрат на покупку семян.

Из-за сложных погодных условий 2025 году компания «Орбита-Агро» из Гвардейского района Калининградской области не смогла убрать урожай картофеля с площади 76 гектаров.