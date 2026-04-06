Калининградская область опустилась на 56 место в рейтинге регионов по зарплатам в провинции

Калининградская область опустилась на 56 место в рейтинге российских регионов по зарплатам в небольших населённых пунктах. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости.
Эксперты проанализировали отношение средней зарплаты в провинции к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. По данным исследования, в Калининградской области в 2025 году показатель составил 2,55. Средняя зарплата в малых населённых пунктах региона — 68 тысяч рублей. Это на 14,7% больше, чем в 2024 году. Отношение зарплаты в малых населённых пунктах к доходу в крупных городах составило 82,8.
Лидером рейтинга оказался Ненецкий автономный округ. Там отношение средней зарплаты в провинции к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 5,56. В топ также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (5,46) и Магаданская область (5,46). В конце списка оказались Дагестан (1,77), Ингушетия (1,63) и Чечня (1,41).
В 2025 году Калининградская область заняла 50 место в рейтинге регионов по зарплатам в провинции. Тогда средний доход жителей малых населённых пунктов составил 59,4 тысячи рублей.