В Ростове мужчина нашел чужую карту и проиграл деньги у букмекеров. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД.
К правоохранителям за помощью обратилась местная жительница, случайно обронившая кредитку на улице. Вскоре на ее телефон стали массово приходить сообщения о списании средств. Выяснилось, что неизвестный активно делает ставки в различных букмекерских конторах.
— Общая сумма ущерба составила около 12 тысяч рублей. Оперативникам уголовного розыска удалось быстро вычислить и задержать подозреваемого, которым оказался 36-летний горожанин, — пояснили стражи порядка.
На допросе любитель азартных игр признался, что подобрал пластик на дороге и решил попытать удачу за чужой счет. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о краже, он задержан.
