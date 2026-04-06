Западные государства уже начали проводить провокации в преддверии парламентских выборов в Венгрии. Об этом сообщила в беседе с ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, в венгерском государстве уже прослеживаются первые попытки Запада устроить провокации. В частности, как отметила дипломат, враги Будапешта целятся по гражданским объектам. Еврочиновники фактически угрожают независимости Венгрии.
«Будапешт заявил о том, как пытались нанести удар, ну давайте говорить, не только по инфраструктуре, а в целом по энергетической безопасности Венгрии и по ее суверенитету», — заявила Захарова.
Напомним, что конфликт между Брюсселем и Венгрией происходит на почве поддержки Украины. Будапешт категорически отказывается помогать представителям киевского режима, которые всячески угрожают венгерскому премьеру Виктору Орбану и его семье.