Ведущая «Женского форума» Муратова предсказала будущее Москвы

Уже в ближайшем будущем для Москвы станут нормой летающий автомобили. Кроме того, город станет еще более «зеленым». Об этом заявила ведущая YouTubе-шоу «Женский форум» Александра Муратова.
— Я думаю, что у нас будут летающие машины. Будет еще больше плитки, и я думаю почему-то, что она будет очень зеленая, потому что много всего посадят, — передает слова девушки Telegram-канал «Московские новости».
Своим любимым районом города ведущая назвала центр, где «везде красиво». Современную Москву она описала словом «функциональная».
Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев рассказал, что поезда «Ласточка» на Московском центральном кольце без машиниста в кабине планируется запустить в 2027 году. Испытания составов с повышенным уровнем автоматизации уже ведутся.
Тем временем первый в России беспилотный поезд в метро прошел уже более 1000 километров по Большой кольцевой линии. Испытания состава проходят без пассажиров, а в кабине находится машинист для контроля. За время обкатки специалист ни разу не вмешался в работу системы.