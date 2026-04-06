Грех, противный Богу! Что запрещено в Благовещение 7 апреля 2026

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати важнейших праздников в православии. Подробнее о том, какие правила стоит соблюдать в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Какого числа Благовещение в 2026 году?
В отличие от большинства великих праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы непереходящий: дата не зависит от Пасхи и всегда приходится на 7 апреля. Именно столько — ровно девять месяцев — проходит от Благовещения до Рождества Христова 7 января.
В 2026 году Благовещение выпадает на вторник Страстной недели — редкое и особое совпадение. Из-за этого у праздника отменяются обычные предпразднство и попразднство: строгий скорбный дух Страстной седмицы не допускает длительного торжества. Тем не менее сама литургия совершается в полном объёме — с голубыми облачениями и праздничным пением.
Название праздника восходит к греческому слову «евангелисмос» — радостная весть, благая весть. В народе Благовещение называли ещё «полупасхой»: считалось, что погода в этот день предсказывает погоду на Пасху. Праздник утверждён в церковном календаре в IV веке, а на Руси стал одним из самых почитаемых.
Благовещение: история и суть.
По Евангелию от Луки, дева Мария жила в Назарете и была обручена со старцем Иосифом — плотником из рода Давидова. Согласно церковному преданию, ещё в детстве она была посвящена Богу и воспитывалась при Иерусалимском храме. Когда ей исполнилось четырнадцать лет, священники обручили её с Иосифом — пожилым вдовцом, который должен был стать её опекуном.
Архангел Гавриил явился Марии с вестью, которая перевернула историю человечества: она зачнёт и родит Сына Божьего. Мария не испугалась и не отказалась — лишь спросила, как это может быть, если она не знает мужа. Ангел объяснил: «Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя». И тогда она произнесла слова, ставшие для христиан образцом смирения и веры: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».
На иконах Благовещения всегда две фигуры: архангел Гавриил — в динамичной позе, с посохом вестника, и Пресвятая Богородица — часто с пурпурной пряжей в руках (символ того, что она «ткёт» из своей плоти тело Спасителя). В верхней части иконы — луч света с голубем: образ Святого Духа. Жест Богородицы — рука, раскрытая навстречу ангелу, — означает принятие воли Божьей.
Что нельзя делать в Благовещение 2026?
— Нельзя ссориться, гневаться, сквернословить. Главный церковный запрет любого православного праздника. В Благовещение — вдвойне: день радости и смирения не терпит злобы;
— Нельзя шить, вязать, вышивать. Нить в руках в этот день воспринималась как символ жизни, а узел на ней — дурным знаком. По поверью, рукоделие в Благовещение «зашивает» путь к удаче;
— Нельзя заниматься тяжёлым трудом без необходимости. День посвящён духовному покою и считается временем радости, а не работы. Генеральную уборку или ремонт лучше перенести;
— Нельзя давать в долг и выносить вещи из дома. Считалось, что всё вынесенное в этот день — своё благополучие, отданное чужим рукам. Даже соль и хлеб лучше не одалживать.
— Нельзя надевать новую одежду. Верили, что обновка, надетая на Благовещение, быстро износится или принесёт болезнь. Начинать новые дела тоже не стоит.
Что можно делать в Благовещение 2026?
— Посетить храм. Совершается торжественная литургия, которую священники проводят в голубых облачениях — символе чистоты Богородицы. Служба праздничная, несмотря на Страстную неделю;
— Исповедаться и причаститься. В великий двунадесятый праздник это особенно желательно — тем более что Страстная неделя и без того располагает к покаянию;
— Подать милостыню и помочь нуждающимся. Праздник радостный и светлый — добрые дела в этот день особенно уместны.
Народные традиции и приметы в Благовещение 2026.
Одна из известных традиций Благовещания — выпускание птиц на волю. С древних времён у храмов и на рыночных площадях продавали голубей, жаворонков, синиц — и верующие покупали их, чтобы тут же выпустить в небо. Птица символизировала благую весть и свободу, дарованную людям через воплощение Спасителя. Именно этому обычаю посвящено стихотворение Пушкина «Птичка»: «На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны».
Второй обычай — благовещенские «жаворонки»: постные булочки в форме птичек, которые пекли и раздавали детям и соседям. Традиция «закликать весну» — петь особые весенние песни-заклички — тоже приурочивалась к этому дню.
На Благовещение освящали просфоры (особый церковный хлеб) и соль: их хранили как лекарство и оберег от болезней. Крестьяне верили, что семена, освящённые к Благовещению, дадут невероятный урожай. Золу из печи, растопленной в этот день, хранили — ею лечили заболевшие растения.