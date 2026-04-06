Грех, противный Богу! Что запрещено в Благовещение 7 апреля 2026

Архангел Гавриил явился Марии с вестью, которая перевернула историю человечества: она зачнёт и родит Сына Божьего. Мария не испугалась и не отказалась — лишь спросила, как это может быть, если она не знает мужа. Ангел объяснил: «Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя». И тогда она произнесла слова, ставшие для христиан образцом смирения и веры: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».