7 апреля некоторые районы Дона накроет дождь

Во вторник, 7 апреля, в донской столице ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Ночью осадков преимущественно не прогнозируется, однако утром и днём возможен дождь.
Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 9−14 м/с. Температурный фон останется умеренным: ночью воздух прогреется до +7…+9 °C, днём столбики термометров поднимутся до +9…+11 °C.
На территории Ростовской области во вторник также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие и умеренные дожди ожидаются преимущественно по западу региона, днём — местами по области. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 9−14 м/с; в отдельных районах днём порывы могут достигать 15−19 м/с.
Температура воздуха ночью составит +5…+10 °C, при прояснениях возможно похолодание до +2 °C. Днём температурный фон повысится до +6…+11 °C, а по югу и востоку области — до +17 °C.