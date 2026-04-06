Весом до 60 кг: какое снаряжение у штурмовиков на СВО

Один из типичных эпизодов он описывает лаконично, но емко. Группа вышла по маршруту под контролем БПЛА, подошла к позициям противника, обнаружила огневые точки и передала координаты. Противник даже не ожидал появления штурмовиков в этот момент. По выявленным целям отработали артиллерия и минометчики. После огневого поражения группа зашла на участок, забросала гранатами очаги сопротивления, зачистила позиции, доложилась и сместилась, чтобы окопаться и дождаться подхода основных сил. Тех, кто пытался отойти, добивали операторы беспилотников. Когда противник пытался подтянуть резервы — снова задействовали артиллерию и FPV-дроны. Все сработали четко, потому что до захода была проведена нормальная подготовка, а на месте каждый знал свою роль и действовал в единой связке.