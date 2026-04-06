Весом до 60 кг: какое снаряжение у штурмовиков на СВО

Наш специальный корреспондент, старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. В этот раз он встретился с бойцом «Кедр» — старшим штурмовой группы.
Старший штурмовой группы с позывным «Кедр» служит в 33-м батальоне 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса группировки войск «Север». Он пришел на СВО по контракту. Решение далось нелегко: родственники и девушка отговаривали, но в какой-то момент он поставил точку — и пошел. Сначала было херсонское направление, теперь — сумское. Опыт разный, но принцип прежний: на задачу нельзя выходить неподготовленным и надеяться, что «как-нибудь само сложится».
На нынешнем участке его подразделение уже прошло серьезную подготовку и участвовало в освобождении двух населенных пунктов. Названия «Кедр» не называет, зато подробно описывает саму схему работы. Группы формируют заранее. У каждой — свой участок, свое направление и четкое понимание, где и сколько противника может находиться впереди.
— У нас работает разведка, «птички». Все посмотрели — сколько, где. Примерно понимаем, — объясняет он.
Особенно сильно, по его словам, изменилась штурмовая работа с появлением беспилотников. Когда группу «ведут птички», двигаться проще: есть постоянный контроль с воздуха, своевременные подсказки и ощущение, что тебя видят свои.
— Нас вели «птички», поэтому шли немножко легче, но аккуратно, осторожно. Мы знали, что нас контролируют. Главное — небо. Небо сейчас наше. Это очень помогает, — говорит «Кедр».
Один из типичных эпизодов он описывает лаконично, но емко. Группа вышла по маршруту под контролем БПЛА, подошла к позициям противника, обнаружила огневые точки и передала координаты. Противник даже не ожидал появления штурмовиков в этот момент. По выявленным целям отработали артиллерия и минометчики. После огневого поражения группа зашла на участок, забросала гранатами очаги сопротивления, зачистила позиции, доложилась и сместилась, чтобы окопаться и дождаться подхода основных сил. Тех, кто пытался отойти, добивали операторы беспилотников. Когда противник пытался подтянуть резервы — снова задействовали артиллерию и FPV-дроны. Все сработали четко, потому что до захода была проведена нормальная подготовка, а на месте каждый знал свою роль и действовал в единой связке.
Во втором случае детали отличались: где-то работали в лесополосе, где-то выкуривали противника из подвалов и укреплений.
— Тут все от слаженности зависит, — объясняет «Кедр». — Если она есть, отработают четко и быстро. Если где-то недопонимаешь друг друга — уже плохо.
Перед каждым выходом бойцы подробно проговаривают порядок действий, роли, сигналы и последовательность. «Сказал — показал — увидел — пошел». Особое внимание — к тому, кто идет первым.
— Вперед обычно ставят того, кто очень внимательный и немножко побаивается. Такой точно заметит опасность, — объясняет старший группы.
Первым обычно идет сапер-инженер: ищет растяжки, мины, выводит группу по безопасной тропе. За ним — основная группа. Все стараются держать визуальный контакт и не сходить с пути. Четыре километра в одну сторону с полной выкладкой — обычное дело. Бывает и по семь. Общий вес снаряжения у «Кедра» доходит до 50−60 килограммов: тяжелая сумка, бронежилет, оружие, боекомплект.
КСТАТИ.
Как рассказал «Кедр», во время выхода на боевые задания штурмовикам постоянно не хватает воды и сахара. Поэтому с каждой задачей все тщательнее собирают набор, в который кладут: глюкозу, батончики, орехи, легкую питательную еду. А тушенку перекладывают в обычные зип-пакеты, чтобы не таскать с собой тяжелые консервные банки.