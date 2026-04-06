Качество питания в школах и садиках Волгограда проверили 1339 раз за год

В более чем 50 проверках приняли участие родители, а текущем году их планируется привлекать еще чаще.

За прошлый год в образовательных учреждениях областного центра было проведено 1 339 проверок качества социального питания, сообщает администрация Волгограда.

Большое количество контрольных мероприятия прошла в детских садиках — 628 раз. Еще 315 проверок проверили в муниципальных учреждениях, 42 в техникумах и 48 в школах-интернатах. Вместе с профильными специалистами к проверке качества питания детей и подростков могут принять участие их родители. За прошлый год представители детей участвовали в проверках больше 50 раз. А в текущем году их планируется привлекать еще чаще.

Ранее стало известно, что в течение 2024−2025 учебного года нарушения были найдены в 32% школ региона.