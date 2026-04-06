Вечером 6 апреля в Ростовской области объявили беспилотную опасность

Жителей Ростовской области предупредили об угрозе атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 6 апреля в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Экстренное оповещение об угрозе с воздуха поступило местным жителям в официальном мобильном приложении МЧС.

Спасатели призывают граждан сохранять спокойствие и строго соблюдать базовые меры безопасности. Людям настоятельно рекомендуют немедленно покинуть открытые участки улиц и зайти в ближайшие капитальные строения.

— Находясь в помещении, ни в коем случае не подходите к окнам. Держитесь ближе к несущим стенам, — напомнили главные правила защиты при угрозе атаки дронов специалисты.

Напомним, в ночь на 4 апреля массированный налет беспилотников на Таганрог привел к трагедии. Тогда в результате падения обломков погиб человек, еще несколько жителей получили ранения, а в акватории залива загорелось коммерческое судно.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше