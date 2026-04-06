Астронавты NASA впервые за полвека показали обратную сторону Луны

Астронавты космического корабля Orion, выполняющего миссию Artemis II, стали первыми людьми, увидевшими обратную сторону Луны вживую. Кадры «изнанки» спутника Земли NASA опубликовала в соцсети Х.

Источник: USA TODAY Network via Reuters

«Мы впервые увидели обратную сторону Луны, и это было просто потрясающе. Думаю, одна из интересных особенностей Луны, которая выглядит по-другому, — это её тёмные участки… Это то, чего мы никогда раньше не видели», — поделилась член экипажа Кристина Кох.

На опубликованном кадре справа видна обращенная к Земле часть Луны с тёмными пятнами, а слева — сторона, скрытая от человеческих глаз.

Ранее экипаж Artemis II впервые в истории увидел обратную сторону Луны вживую. Астронавт Кристина Кох призналась, что это было потрясающе, и она почувствовала, что это «не та Луна, к которой я привыкла». Также сообщалось, что на корабле Orion, летящем к Луне, сломался единственный туалет стоимостью 23 миллиона долларов. Причиной неисправности стало обледенение, экипаж безуспешно пытался починить его, но теперь ждет указаний от центра управления полетами.