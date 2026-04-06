Астронавты NASA впервые за полвека показали обратную сторону Луны

Ранее экипаж Artemis II впервые в истории увидел обратную сторону Луны вживую. Астронавт Кристина Кох призналась, что это было потрясающе, и она почувствовала, что это «не та Луна, к которой я привыкла». Также сообщалось, что на корабле Orion, летящем к Луне, сломался единственный туалет стоимостью 23 миллиона долларов. Причиной неисправности стало обледенение, экипаж безуспешно пытался починить его, но теперь ждет указаний от центра управления полетами.