Астронавты NASA впервые за полвека показали обратную сторону Луны

«Мы впервые увидели обратную сторону Луны, и это было просто потрясающе. Думаю, одна из интересных особенностей Луны, которая выглядит по-другому, — это её тёмные участки… Это то, чего мы никогда раньше не видели», — поделилась член экипажа Кристина Кох.
На опубликованном кадре справа видна обращенная к Земле часть Луны с тёмными пятнами, а слева — сторона, скрытая от человеческих глаз.
Ранее экипаж Artemis II впервые в истории увидел обратную сторону Луны вживую. Астронавт Кристина Кох призналась, что это было потрясающе, и она почувствовала, что это «не та Луна, к которой я привыкла». Также сообщалось, что на корабле Orion, летящем к Луне, сломался единственный туалет стоимостью 23 миллиона долларов. Причиной неисправности стало обледенение, экипаж безуспешно пытался починить его, но теперь ждет указаний от центра управления полетами.