Наталья Фатеева рассказала, что лишилась возможности ходить из-за ошибки врачей

В 2023 году артистка лишилась одной из статей своего дохода из-за решения украинских властей. Фатеева рассказала, что на протяжении нескольких лет ей на счет приходили деньги за звание почетного гражданина Харькова, однако после начала российской спецоперации на Украине она лишилась возможности снимать накопленные средства. По словам самой артистки, она даже не знает, сколько конкретно денег скопилось на счету за все годы, однако Фатеева подчеркнула, что сумма там «очень приличная».