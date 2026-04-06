Наталья Фатеева рассказала, что лишилась возможности ходить из-за ошибки врачей

Несколько лет назад актриса Наталья Фатеева сломала шейку бедра и перенесла несколько операций, чтобы снова научиться ходить. Уже после врачи диагностировали у нее артроз, и теперь она передвигается на костылях, испытывая постоянные боли. Проблема заключается в том, что из-за врачебной халатности ей занесли инфекцию, которая уничтожила мягкую ткань бедра. Об этом артистка рассказала журналистам сама.
— Благодаря нашей медицине я хожу на двух костылях. Два врача в свое время — один и второй — так относились ко мне, что я имею теперь костыли на всю оставшуюся жизнь, — поделилась артистка.
По ее словам, восстановление для нее невозможно и каждое движение дается ей с болью.
Также артистка рассказала, что больше не планирует появляться на экранах.
— Вы меня больше не увидите! Зачем? Всему свое время. Ни в коем случае вы меня не увидите. Я вам не покажусь ни за что на свете, — сказала Фатеева.
Тем не менее ей поступали предложения для съемок. Фатеева рассказала, что в свой фильм ее приглашала актриса Рената Литвинова, однако она отказалась, поскольку не была готова совмещать быт и работу.
При этом Фатеева не поддерживает связь с близкими. Из-за конфликта в семье она ни разу не видела ни внуков, ни правнуков, передает «МК».
В 2023 году артистка лишилась одной из статей своего дохода из-за решения украинских властей. Фатеева рассказала, что на протяжении нескольких лет ей на счет приходили деньги за звание почетного гражданина Харькова, однако после начала российской спецоперации на Украине она лишилась возможности снимать накопленные средства. По словам самой артистки, она даже не знает, сколько конкретно денег скопилось на счету за все годы, однако Фатеева подчеркнула, что сумма там «очень приличная».
Причем незадолго до этого она пожаловалась, что ее пенсии не хватает даже на лекарства.