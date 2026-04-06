Трамп назвал свой план по военной операции в Иране самым лучшим в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что его план по военной операции в Иране является самым лучшим в мире. Об этом глава Белого дома заявил в ходе брифинга для журналистов.
«Многие говорили мне “О, да у него нет никакого плана”, но у меня самый лучший план в мире», — считает американский лидер.
При этом Трамп заявил, что он не может поделиться своим планом с журналистами. Поэтому президент США не стал раскрывать подробности своего замысла.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп выступил с предостережением Ирану на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Президент США заявил, что Тегерану остается всего 48 часов для заключения сделки или открытия Ормузского пролива. После этого, по словам Трампа, на страну якобы обрушится «настоящий ад».