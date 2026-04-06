Трамп назвал свой план по военной операции в Иране самым лучшим в мире

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп выступил с предостережением Ирану на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Президент США заявил, что Тегерану остается всего 48 часов для заключения сделки или открытия Ормузского пролива. После этого, по словам Трампа, на страну якобы обрушится «настоящий ад».