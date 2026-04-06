Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал свой план по военной операции в Иране самым лучшим в мире

Трамп заявил, что придумал самый лучший в мире план по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что его план по военной операции в Иране является самым лучшим в мире. Об этом глава Белого дома заявил в ходе брифинга для журналистов.

«Многие говорили мне “О, да у него нет никакого плана”, но у меня самый лучший план в мире», — считает американский лидер.

При этом Трамп заявил, что он не может поделиться своим планом с журналистами. Поэтому президент США не стал раскрывать подробности своего замысла.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп выступил с предостережением Ирану на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Президент США заявил, что Тегерану остается всего 48 часов для заключения сделки или открытия Ормузского пролива. После этого, по словам Трампа, на страну якобы обрушится «настоящий ад».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше