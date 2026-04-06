ПВО уничтожила шесть беспилотников над Воронежской областью

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА над Воронежской областью, пострадал мужчина, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО над одним из районов на юге региона обнаружено и уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате падения сбитого БПЛА и возникшего возгорания крыши склада пострадал мужчина 1986 года рождения. С ожогами он доставлен в больницу.
Кроме того, повреждены четыре частных дома: в двух зафиксированы повреждения мансарды, в одном — окон, ещё в одном — стены. На месте работают оперативные службы.
Гусев напомнил, что непосредственная угроза удара БПЛА в Острогожском, Россошанском, Лискинском, Бутурлиновском районах и Борисоглебском округе сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует во всем регионе.