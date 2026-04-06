Жена Лагашкина Екатерина Стулова рассказала, кого любила в детстве

Актриса Екатерина Стулова известна миллионам поклонников по своим ярким ролями фильмах и сериалах. Вместе с мужем Максимом Лагашкиным они также часто играют в одних проектах. Как выяснилось, любовь к кинематографу была у Стуловой ещё с детства. Тогда она любила сказки, где все заканчивается хорошо, а сейчас она в них даже играет. Например, появилась в роли Баба Яги в фильме о приключениях домовенка Кузи. О своих любимых сказочных персонажах актриса рассказала журналистам.