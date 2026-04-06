Как столичные студенты помогают пострадавшим районам Дагестана

Московское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, российские студенческие отряды, волонтеры-медики оказывают помощь пострадавшим районам Дагестана.

Московское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, российские студенческие отряды, волонтеры-медики оказывают помощь пострадавшим районам Дагестана.

К ним присоединились добровольцы штаба #МыВместе, а также «Молодая Гвардия» партии «Единая Россия». Напомним, что обильные осадки, прошедшие в Дагестане в ночь на 5 апреля, привели к подтоплениям в Махачкале, Дербенте, Дагестанских Огнях, других населенных пунктах республики. В столице региона из-за стихии рухнула часть многоквартирного дома, еще несколько домов оказались под угрозой разрушения. Их жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.

6 апреля волонтеры штабов Российских студенческих отрядов (РСО), в том числе и те, кто специально приехал в регион из столицы, вышли помогать ликвидировать последствия бедствия. Вместе с другими добровольцами они откачивают воду, эвакуируют пострадавших, доставляют им продукты, воду и вещи первой необходимости. Всего в работе задействованы более 500 человек.

— Студотряды всегда готовы прийти на помощь — и ситуация в Дагестане не стала исключением. После разрушительных ливневых дождей, нанесших серьезный урон республике, мы включились в работу. Объединили силы и оказываем помощь в борьбе со стихией, — заявил Асадула Рамазанов, командир движения РСО в Дагестане.

Столичные волонтеры также участвуют в работе штаба по сбору гумпомощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Юлия Дрожжина, депутат Госдумы, председатель правления РСО:

— К паводковому периоду мы готовились заранее. Мы подготовили методические материалы о том, как вести себя в случае подтоплений, информировали жителей.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше