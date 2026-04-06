Трамп: вопрос открытия Ормузского пролива остается для США приоритетным

Безопасность судоходства в Ормузском проливе остается приоритетом в контексте возможной сделки с Ираном. Об этом 6 апреля заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
«Это очень большой приоритет», — подчеркнул американский лидер, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он заключить с Тегераном соглашение, которое не включало бы эту тему.
Также на встрече с представителями СМИ Дональд Трамп признался, что его не слишком волнуют удары по гражданской инфраструктуре Ирана, и он не считает их военным преступлением.
Ранее российский МИД предупредил, что безответственные действия США и Израиля привели к стремительной деградации обстановки на Ближнем Востоке, которая грозит выйти из-под контроля. В ведомстве призвали мировое сообщество не допустить полномасштабной войны и подчеркнули, что шансы на переговоры еще есть, стороны должны отказаться от ультиматумов.