Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: вопрос открытия Ормузского пролива остается для США приоритетным

Президент США заявил, что вопрос по Ормузскому проливу остается одним из главных в контексте возможных договоренностей с Тегераном.

Источник: Комсомольская правда

Безопасность судоходства в Ормузском проливе остается приоритетом в контексте возможной сделки с Ираном. Об этом 6 апреля заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Это очень большой приоритет», — подчеркнул американский лидер, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он заключить с Тегераном соглашение, которое не включало бы эту тему.

Также на встрече с представителями СМИ Дональд Трамп признался, что его не слишком волнуют удары по гражданской инфраструктуре Ирана, и он не считает их военным преступлением.

Ранее российский МИД предупредил, что безответственные действия США и Израиля привели к стремительной деградации обстановки на Ближнем Востоке, которая грозит выйти из-под контроля. В ведомстве призвали мировое сообщество не допустить полномасштабной войны и подчеркнули, что шансы на переговоры еще есть, стороны должны отказаться от ультиматумов.

