Педиатр Веселов: удалять клеща с ребенка нужно не дожидаясь врача

Врач-педиатр Евгений Веселов объяснил, что в случае укуса клеща паразита нужно незамедлительно снять с ребенка. Если клещ находился в теле менее 36 часов, риск передачи инфекций минимален.
Это значит, что у ребенка есть «окно безопасности», когда риск заражения минимален.
Многие опасаются самостоятельно удалять паразита, но чем раньше он будет извлечен, тем ниже вероятность заражения. Любая отсрочка увеличивает риск.
— Если даже часть клеща осталась в теле ребенка — в этом нет ничего страшного. Не нужно пытаться ее выковырять, постепенно остатки выйдут сами вместе с обновлением кожи, как обычная заноза", — говорит врач Газета.ru.
Для удаления лучше всего использовать специальный «клещедер» из аптеки, но если его нет, то подойдет пинцет или щипчики для бровей. Насекомое нужно подцепить как можно ближе к хоботку, а вот тянуть за брюшко нельзя.
Большинство укусов проходят бесследно, но в течение 2−4 недель нужно наблюдать за местом укуса и за общим состоянием ребенка.
— Тревожными признаками являются резкое повышение температуры, головная или мышечная боль, сильная слабость и увеличение лимфоузлов, — отметил врач.
Характерный признак болезни Лайма — это кольцевидная мигрирующая эритема. То есть, вокруг места укуса образуется красное пятно, которое растет и напоминает мишень.
В свою очередь, аромапсихолог Наталья Королева поделилась составом домашнего средства, которое отпугнет клещей.
— Есть исследования, которые подтверждают, что эфирные масла способны отпугивать до 83% клещей, — рассказала она aif.ru — К таким эфирным маслам относятся гвоздика, цитронелла, эвкалипт, герань.
А вот народные методы удаления клещей, такие как масло и керосин, неэффективны. лещи осуществляют дыхание через дыхальца, расположенные позади четвертой пары ног. Если нанести масло на кожу около его головы, клещ не будет задыхаться, пишет Царьград.