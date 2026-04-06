Калининградским выпускникам подарят новый праздник на яхтах

В честь 80-летия региона для выпускников школ проведут свой аналог знаменитых «Алых парусов». Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Масштабный фестиваль пройдет на трех площадках с участием музейных яхт.
Официальную программу нового праздника сейчас активно дорабатывают, ведь он должен быть не только ярким, эффективным и масштабным, но и безопасным. Последнее, учитывая близость к воде, особенно актуально.
Фестиваль получил название «Янтарные паруса». Впервые о нем заговорили на совете по культуре при губернаторе. Тогда с соответствующим предложением выступила президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова. Идея заключалась в «принятии эстафеты» от грандиозного выпускного бала в Санкт-Петербурге и в проведении аналогичного мероприятия уже под своим брендом. Идея приглянулась правительству Калининградской области, и ее взяли в работу.
«Для выпускников школ, — рассказала на совете по культуре Светлана Сивкова, — мы предложили провести “Янтарные паруса” в районе нашего музея, острова Канта и Калининградского областного музея изобразительных искусств (старинное здание биржи). Если говорить о формате, то это определенно морской фестиваль. Должно получиться красиво, задействуем в нем наши яхты. Все организационные вопросы практически согласованы».
Если посмотреть на карту Калининграда, то можно увидеть, что предложенный выпускной маршрут является закольцованным и проходит по водным артериям исторического центра города. Сделает фестиваль более торжественным и запоминающимся обилие достопримечательностей, в число которых входят знаменитый Кафедральный собор, Рыбная деревня, памятник Николаю Чудотворцу и музейные суда на набережной Петра Великого.
К слову о набережной. Противоположную сторону, которая примыкает к улице Портовой, пообещали привести в порядок к празднику. Сейчас она выглядит неухоженной и портит общий вид. Соответствующее поручение губернатор дал главе администрации Калининграда Елене Дятловой. По словам сити-менеджера, территорию уже расчищают и освобождают.
Параллельно региональные власти утвердили даты последних звонков и выпускных. Торжественные линейки во всех образовательных учреждениях пройдут 26 мая, а вручать аттестаты будут 27 июня. По информации министерства образования Калининградской области, в этом году школы заканчивают почти пять тысяч одиннадцатиклассников и около 12,5 тысячи девятиклассников.
По задумке организаторов «Янтарные паруса» отлично дополнят праздничную программу 80-летия Калининградской области. Помимо грандиозного выпускного жителей и гостей региона ждут Дни армейской культуры, фестиваль «Русская Балтика», а также Международный форум портовых городов, который объединит города России и стран БРИКС.
Одним из центральных событий праздника станут Российско-китайские молодежные игры, которые пройдут в Калининграде с 24 по 31 мая. Они объединят 300 спортсменов на шести площадках.
А в это время.
В Петербурге началась подготовка к главному празднику выпускников «Алые паруса». В этом году он состоится 27 июня.
Ожидается, что на берегах Невы соберутся 66 тысяч ребят, окончивших школы и колледжи. Среди них будут не только юные петербуржцы, но и их ровесники из Китая, Кубы, стран Африки и СНГ.
По традиции праздник начнется с большого концерта на Дворцовой площади. Его продолжит яркое водно-пиротехническое шоу в акватории Невы. А увенчает — проход знаменитого брига «Россия» под алыми парусами.
Подготовила Марина Ледяева.