Если хочешь быть здоровым — будь им

Исследование показало: если каждый день спать дольше на 11 минут, увеличить физическую активность на 4,5 минуты и добавить в меню четверть стакана измельченных овощей, то вероятность сердечно-сосудистых катастроф снизится на 10 процентов. Хорошая награда за минимальные самоограничения. А потом, гордясь железной волей, можно ставить следующую цель: уменьшить риск инфаркта, инсульта и острой сердечной недостаточности на 57 процентов. Нужно лишь спать 8−9 часов, физически себя нагружать хотя бы 40 минут в день. «Хочешь быть счастливым — будь им», — говорил мудрейший Козьма Прутков. Уверен, что то же самое он посоветовал бы и тому, кто хочет быть здоровым.