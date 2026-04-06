Если хочешь быть здоровым — будь им

7 апреля Всемирный день здоровья. Перефразируя классика, воскликну: заняться своим здоровьем легко, я сам это делал раз 100!

Как и большинство знакомых. Накануне планируем пораньше встать, сделать зарядку, заменить булочку салатом из капусты и пройтись, наконец, пешком до метро. Только оказывается, что выполнить эту программу под силу разве что Железному Дровосеку из волшебной страны Оз. Мы часто срываемся в первый же день. И клятвы начать новую здоровую жизнь переносятся на следующий понедельник.

Проблема — в стремлении достичь всего и сразу. Но есть и другой, более реалистичный путь. Австралийские кардиологи подвели итоги многолетних наблюдений за здоровьем 53 тысяч человек. Их главный посыл: не обязательно быть упертым зожником! Порой достаточно сосредоточиться на малом.

Исследование показало: если каждый день спать дольше на 11 минут, увеличить физическую активность на 4,5 минуты и добавить в меню четверть стакана измельченных овощей, то вероятность сердечно-сосудистых катастроф снизится на 10 процентов. Хорошая награда за минимальные самоограничения. А потом, гордясь железной волей, можно ставить следующую цель: уменьшить риск инфаркта, инсульта и острой сердечной недостаточности на 57 процентов. Нужно лишь спать 8−9 часов, физически себя нагружать хотя бы 40 минут в день. «Хочешь быть счастливым — будь им», — говорил мудрейший Козьма Прутков. Уверен, что то же самое он посоветовал бы и тому, кто хочет быть здоровым.