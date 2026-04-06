Синоптик Ильин: 9 апреля в Москве ожидается снег с дождем

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в Москву во второй половине недели придут осадки: ожидается снег с дождем и ночные заморозки.
В ближайшие дни атмосферное давление начнет расти, а температура воздуха падать. В ночные часы ожидаются заморозки до −5, это создаст условия для появления снега. А в утренние часы будет мокрый снег с дождем, передает 360.ru.
К четвергу, 9 апреля, похолодает до +2…+7, а в некоторых районах до нуля. Ветер северного направления со скоростью 6−11 метров в секунду усилит ощущение холода.
К выходным он ослабнет, в выходные температура начнет расти, а вероятность осадков снизится.
Четверг обещает стать самым холодным днем первой декады апреля. А вот уже в пятницу, к 10 апреля, вероятность мокрого снега идет к нулю, атмосферное давление начнет повышаться, сообщает Газета.ru.
11 апреля погода начнет налаживаться, нас ждет переменная облачность без осадков. Ночью будет около ноля, а по Московской области до −4 градусов.
— А дневная температура повысится до +6°C…+11°C. Северо-восточный ветер, пришедший с антициклоном, сохранится, но станет постепенно стихать. Так что будем рассчитывать, что в Пасху погода продолжит улучшаться, — сказала aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.