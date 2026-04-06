Масштабный сбой произошел в Рунете

В работе российского сегмента интернета (Рунета) произошел масштабный сбой. Об этом говорят данные сайта DownDetector, который отслеживает работу сервисов.

Согласно инфографикам сайта, сбои произошли в работе практически всех основных сайтов Рунета во всех возможных отраслях. Одновременно сбои начались в работах приложений банков («Сбер», «Альфа-банк», «Газпромбанк» и др.), компьютерных игр и сервисов для них (Valorant, League of Legends, «Мир танков», «Леста», Faceit, Steam и др.), «Госуслугах», нейросетях (Character AI, DeepSeek) и даже в приложениях, работу которых ограничил Роскомнадзор, например Discord.

Также общий сбой наблюдается в работе оператора «Ростелеком».

Одновременный скачок жалоб на работу сервисов произошел примерно в 21:35 по Москве. Больше всего жалоб приходит из столичного региона, Самарской области, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. В общей сложности за последние сутки DownDetector принял больше 33 тысяч жалоб.

По данным из инфографики, стабильно сейчас работают лишь несколько сервисов, среди которых: Банк ВТБ, Wildberries, «Билайн», «Т-банк».

Несколько дней назад массовый сбой произошел в работе ВТБ и «Т-Банка». Клиенты ВТБ пожаловались на трудности с доступом к цифровым продуктам банков.

