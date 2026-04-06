Священник Пархоменко: приобретать куличи за миллионы рублей — недопустимо

Приближается Пасха, один из больших праздников у православных, и многие уже задумались о приготовлении пасхального кулича. Священник Константин Пархоменко порекомендовал начинать готовить выпечку со Страстного четверга или пятницы. Но не стоит приступать к приготовлению выпечки слишком заранее или посвящать этому чрезмерно много времени.
Подготовка к празднику не должна затмевать смысл Страстной недели, в это время нужно посещать храм, думать о вере, об Иисусе Христе и проводить время с семьей.
Священник посоветовал заниматься выпечкой с детьми, ведь для них это имеет особое значение.
Церковь не устанавливает каких-либо правил по форме, начинке или украшению кулича, они могут быть любыми. А вот демонстрация явного богатства нежелательна, куда важнее, чтобы изделие было приготовлено с любовью.
— Приобретать куличи за миллионы рублей — недопустимо! Также важное правило: обязательно нужно прийти в храм и освятить кулич, — отметил священник в беседе с Абзацем.
Массовые акции в супермаркетах и окропление выпечки святой водой дома, напомнил священник, не имеют смысла. Нужно отнести куличи в церковь в Великую субботу, освящение проходит с утра до вечера и продолжается всю неделю.