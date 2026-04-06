Диетолог Беккерман рассказала, какой чай лучше пить на ночь

Здоровой альтернативой сладким напиткам на ночь может стать травяной чай, рассказала диетолог Трейси Локвуд Беккерман в интервью Eating Well.
По словам врача, лучше всего, если чай будет с корицей, так как это поможет снизить уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом второго типа. Кроме того, травяной чай поможет избежать обезвоживания, которое также повышает уровень глюкозы в крови, пояснила она.
Диетолог также рассказала, что кружка горячего чая вечером позволит расслабиться, что поспособствует снижению уровня гормона стресса кортизола.
«Медленный и осторожный прием травяного чая, такого как ромашковый или лавандовый, помогает организму расслабиться», — сказала Беккерман.
