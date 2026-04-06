Политолог Самонкин предположил, что Эпштейн может находиться в Великобритании

Если выяснится, что скандально известный финансист Джеффри Эпштейн на самом деле жив, скорее всего, он покинул США по так называемым «крысиным тропам» и может находиться в Великобритании, Южной Европе или Израиле. С таким мнением выступил политолог Юрий Самонкин.
Эксперт прокомментировал высказывания Эррола Маска, отца американского миллиардера Илона Маска, который считает, что Эпштейн все еще жив.
Самонкин отметил, что если предположить, что финансист все же жив, то ЦРУ могло скрывать его следы через «крысиные тропы». Он напомнил, что во времена Второй мировой войны множество нацистских преступников уходило в Латинскую Америку через Ватикан и швейцарский Красный Крест.
— Мне кажется, (он мог выехать — прим. «ВМ») в Великобританию, которая очень тщательно может скрывать свои секреты, либо в страны южного европейского лагеря: Италию, Испанию, Португалию, Грецию. Еще можно предположить, что если разведка «Моссад» может участвовать в данной игре, то Израиль тоже подходящая точка, — пояснил эксперт.
В то же время Самонкин считает подобные слухи конспирологическими заявлениями, которые лишь подогревают интерес к этому делу. Он больше доверяет версии о том, что к смерти финансиста могли быть причастны спецслужбы, передает «Абзац».
Маск-старший до этого поставил под сомнение официальную версию смерти американского преступника, указав на некоторые обстоятельства.