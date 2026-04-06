Мобильный скинул пару кило: самые необычные модели телефонов

В 2005 году смартфон приобрел привычный нам облик, но прорывом стал iPhone в 2007 году, который вобрал в себя почти все функции, необходимые нам сейчас. В 2014 году телефон Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition — стал самым дорогим телефоном за всю историю. Его стоимость достигала 48,5 миллиона долларов (около 4 миллиардов рублей). Почему так дорого? Корпус был из 24-каратного (чистого) золота и увенчивался большим розовым бриллиантом на задней панели, таких в мире всего 6127. Кроме того, он дополнительно был покрыт платиной и обладал возможностями предотвращения взлома, чтобы защитить данные владельца от бдительных глаз;Еще одна дорогая модель — Vertu Signature (2002). Это телефон из титана, сапфирового стекла, керамики и экзотической кожи, с рубиновыми подшипниками под каждой клавишей и рингтонами Лондонского симфонического оркестра. Цена — от $5000 (примерно 409 тысяч рублей) до $300 000 (примерно 25 миллионов рублей). Vertu (дочка Nokia) доказала, что телефон может быть предметом роскоши и статуса, а не просто удобными универсальным инструментом.