Мобильный скинул пару кило: самые необычные модели телефонов

53 года назад 3 апреля инженер Мартин Купер вышел на улицу Нью-Йорка с трубкой весом 1,1 килограмма и сделал первый звонок с портативного сотового телефона. Именно этот день во всем принято считать днем рождения мобильника.
В русскоязычном интернете популярен тезис: «мобильник изобрели в СССР, а американец лишь присвоил идею». Основатель музея мобильных устройств Станислав Езерский предлагает взглянуть на историю шире. По его словам, первая система мобильной связи действительно была нашей — советская разработка «Алтай». А ее прототип появился благодаря инженеру Леониду Куприяновичу. Именно он в 1957—1961 годах создал портативную радиотелефонную трубку ЛК-1 весом около пятисот граммов. Радиус действия достигал 25−30 километров. Это был работающий носимый радиотелефон, функционирующий через автоматическую телефонную радиостанцию (АТР). Однако, как отмечают эксперты, это «предтеча».
— Разработка Куприяновича не пошла в серию, но на основе ЛК-1 создавалась система «Алтай», даже в советских фильмах многие могли видеть именно эти трубки в машинах «Волга». Это разработка воронежского НИИ конца 60-х — начала 70-х годов, — рассказывает Станислав Езерский. — Эти устройства были выпущены уже серией и появились сначала у членов Политбюро — высокого руководства. А потом, уже к Олимпиаде-80, они вошли в массы: журналисты при освещении спортивных мероприятий пользовались именно этими устройствами советской разработки для ведения репортажей с телефона. Они же были установлены в милицейские машины. Это был первый мобильный телефон, по которому можно было говорить в две стороны, перебивая собеседника.
Телефон Мартина Купера (который, к слову, работал в компании Motorola) стал популярен из-за привычного нам облика — его можно было носить в руке с собой, без автомобиля. Первым телефоном, поступившим в серийную продажу, стал Motorola DynaTAC 8000X, вышедший в 1983 году. Тогда он стоил как новый автомобиль — около четырех тысяч долларов (примерно 323 тысячи рублей). Чтобы его зарядить, нужно было держать его у розетки 10 часов, а говорить по нему можно было всего 30 минут.
Известная классика.
В 90-е и нулевые годы большой популярностью пользовались телефоны-раскладушки. Раскладушки потеряли популярность всего 10 лет назад.
Позвоню по стилусу.
Телефон в форме ручки Haier P7 — тоненький цилиндр с крошечным экраном 64×128 пикселей, микрокамерой 0,3 Мп и клавиатурой, на которую мог попасть только человек с пальцами новорожденного. Множество его аналогов до сих пор можно купить на маркетплейсах. Ради ностальгии по нулевым.
Главный малыш.
Nova EC107 — весит всего 40 граммов. Длина такого миниатюрного телефона достигала 68 миллиметров, а ширина — 35 миллиметров. Экран — 2 дюйма.
Никаких экранов.
Есть смартфоны и без экранов. Например, Humane AI Pin. Девайс крепится на одежду и работает по голосу.
Электропомада.
В 2004 году вышел телефон Nokia 7280 в форме тюбика помады, с управлением колесиком, как у первого iPod. Экран при бездействии превращался в зеркало. Nokia выпустила 7280 как fashion-аксессуар, а не средство связи. Набор номера через колесико — это «физически мучительно». Тем не менее Fortune включил его в список лучших продуктов 2004 года.
Двухстороннее чудо.
YotaPhone — уникальный смартфон с двумя экранами: один классический, а другой — электронная книга для чтения! Электронные чернила всегда показывали информацию (уведомления, книги, карты) почти без расхода аккумуляторной батареи.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Алексей Пивоваров, Владелец сети по ремонту мобильных устройств, мастер с опытом более 10 лет:
— Сейчас антенны и динамики — редчайшая поломка. В основном клиенты приходят с разбитыми экранами, сломанными дисплеями и «севшим» аккумуляторами. Это распространенная проблема: люди живут в телефонах, не выпуская их из рук, часто заливают. Новые смартфоны редко выходят из строя сразу. В основном это безалаберность владельцев. Однако «продолжительность жизни» прибора существенно снизилась: срок эксплуатации не превышает в среднем 2−3 лет. 10 лет назад внутренности устройств были другие, мастера быстро адаптировались к ним, но причины утилизации все те же — люди стали менее аккуратными.
САМАЯ ДОРОГАЯ «ТРУБКА».
В 2005 году смартфон приобрел привычный нам облик, но прорывом стал iPhone в 2007 году, который вобрал в себя почти все функции, необходимые нам сейчас. В 2014 году телефон Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition — стал самым дорогим телефоном за всю историю. Его стоимость достигала 48,5 миллиона долларов (около 4 миллиардов рублей). Почему так дорого? Корпус был из 24-каратного (чистого) золота и увенчивался большим розовым бриллиантом на задней панели, таких в мире всего 6127. Кроме того, он дополнительно был покрыт платиной и обладал возможностями предотвращения взлома, чтобы защитить данные владельца от бдительных глаз;Еще одна дорогая модель — Vertu Signature (2002). Это телефон из титана, сапфирового стекла, керамики и экзотической кожи, с рубиновыми подшипниками под каждой клавишей и рингтонами Лондонского симфонического оркестра. Цена — от $5000 (примерно 409 тысяч рублей) до $300 000 (примерно 25 миллионов рублей). Vertu (дочка Nokia) доказала, что телефон может быть предметом роскоши и статуса, а не просто удобными универсальным инструментом.