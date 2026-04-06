Умные очки Meta научились отслеживать питание пользователей

Компания Meta* анонсировала обновление для умных очков Ray-Ban и Oakley, которое позволит отслеживать, что едят пользователи.
Согласно заявлению компании, функция будет работать с использованием встроенных камер и алгоритмов искусственного интеллекта. Пользователь сможет записывать прием пищи с помощью голосовых команд или съемки, после чего система автоматически распознает блюда, определит их состав и внесет данные в цифровой журнал.
Сервис также сможет формировать персонализированные рекомендации по питанию и уровню энергии на основе собранной информации. В дальнейшем компания рассматривает возможность перехода к проактивной модели — устройства смогут автоматически фиксировать факты приема пищи без участия пользователя.
Отмечается, что функция будет доступна только совершеннолетним пользователям. Запуск ожидается в США в ближайшее время, а для моделей со встроенным экраном — летом.
Ранее сообщалось, что умные очки Meta Ray-Ban могли фиксировать личные и конфиденциальные данные пользователей без их ведома. По данным СМИ, устройства обрабатывают речь, изображения и видео, а затем передают их сторонним подрядчикам, при этом отключить эту функцию невозможно.
*Компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.