Умные очки Meta научились отслеживать питание пользователей

Умные очки Meta научились отслеживать питание пользователей с помощью ИИ: система распознает блюда и дает рекомендации.

Источник: Аргументы и факты

Компания Meta* анонсировала обновление для умных очков Ray-Ban и Oakley, которое позволит отслеживать, что едят пользователи.

Согласно заявлению компании, функция будет работать с использованием встроенных камер и алгоритмов искусственного интеллекта. Пользователь сможет записывать прием пищи с помощью голосовых команд или съемки, после чего система автоматически распознает блюда, определит их состав и внесет данные в цифровой журнал.

Сервис также сможет формировать персонализированные рекомендации по питанию и уровню энергии на основе собранной информации. В дальнейшем компания рассматривает возможность перехода к проактивной модели — устройства смогут автоматически фиксировать факты приема пищи без участия пользователя.

Отмечается, что функция будет доступна только совершеннолетним пользователям. Запуск ожидается в США в ближайшее время, а для моделей со встроенным экраном — летом.

Ранее сообщалось, что умные очки Meta Ray-Ban могли фиксировать личные и конфиденциальные данные пользователей без их ведома. По данным СМИ, устройства обрабатывают речь, изображения и видео, а затем передают их сторонним подрядчикам, при этом отключить эту функцию невозможно.

*Компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.

