Академик Давид Иоселиани: Одна операция вместо трех — счастье для больного

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Накануне спецкор «Вечерняя Москва» встретилась с известным кардиологом, доктором медицинских наук, академиком РАН и заведующим кафедрой интервенционной кардиоангиологии Первого Московского государственного медуниверситета имени И. М. Сеченова Давидом Георгиевичем Иоселиани и побеседовала с ним о медицине и не только.
Академик Давид Иоселиани встречает нас в своем рабочем кабинете. Времени на беседу немного, врачи — люди крайне занятые: консультации, операции, дел масса.
— Давид Георгиевич, вы один из основоположников интервенционной кардиоангиологии в России. Можете пояснить, что это такое?
— Это направление медицины, я абсолютно уверен, в 21 веке будет лидером в лечении патологий самых разных органов. Интервенционная кардиоангиология уже заняла очень достойное место в медицине. Она близка к хирургии, но есть большая разница. Например, мы меняем клапаны сердца, восстанавливаем сосуды сонной артерии в голове, в почках, но делаем это без разрезов. Через маленькие проколы в руке или ноге вводим катетер, который направляем к месту, где нам нужно поработать. Крайне редко прибегаем к маленьким надрезикам. Использование общего наркоза в подавляющем большинстве случаев не требуется. После таких операций человек может самостоятельно встать и идти в палату. И процесс восстановления проходит быстрее.
— Чего уже удалось достичь в этой области медицины?
— Протезирование сердечных клапанов через верхушку сердца в свое время первым в стране провел известный хирург, мой коллега Ренат Сулейманович Акчурин, а эндоваскулярно путем прокола артерии и дальше через аорту протезирование аортального клапана провел я. В дальнейшем мне пришла идея: если мы делаем протезирование, а рядом находятся сосуды, которые нуждаются в стентировании, то почему бы не сделать две операции одномоментно? И я сделал. То, что это было впервые в стране, — однозначно. Более того, в 2012 году я поехал в Париж на ежегодное международное собрание специалистов в области интервенционной кардиологии (PCR) и, доложив о своей операции, был несколько огорчен, потому что коллеги восприняли это скептически. «Для чего это надо? Это же опасно», — такую реакцию я услышал тогда. А сейчас такие операции делает весь мир.
В 2026 году я сделал еще более сложную операцию: протезирование аортального клапана, сосуда сердца и добавил к этому сонную артерию. Вместо трех операций провели одну. Представляете, какое это счастье для больного — за один раз от трех заболеваний освободился.
— А оборудование меняется?
Мы используем самое современное оборудование. Даже не просто технику, а целые рентгеноперационные. Все вмешательства проходят под контролем рентгена. Нам, медикам, несколько некомфортно, так как при операциях мы подвергаемся рентгеновскому облучению. Но те, кто идет работать в это направление, знают об этих рисках. Так что пациенты должны понимать: ради них мы жертвуем собой.
— Говорят, что болезни сердца молодеют. Это так?
— Часто это говорят дилетанты. Услышали где-то, что «очень много молодых с заболеванием сердца», но у болезней может быть разное происхождение. Есть врожденные пороки сердца. Конечно, они будут и у детей, и у молодежи. Или кардиомиопатия — тоже врожденная патология. Но что касается атеросклероза, то я бы не сказал, что есть тенденция к снижению возраста таких пациентов. Впрочем, посмотрите на нашу жизнь сегодня — это постоянный стресс, люди все время в напряжении. Да и рацион не лучший. Все это негативно влияет на нас.
— Насколько технологии шагнули вперед в области кардиологии и кардиохирургии? Чего в этом плане достигла Москва?
— Пересадки сердца стали уже рутиной. Их делают и в Федеральном национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, и в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Остается сложным вопрос донорства органов, но я думаю, что он будет в скором времени решен искусственным сердцем.
— Используете ли вы телемедицину в своей работе?
— Изредка. Я не противник, но у каждого человека есть свой стиль, и у меня он более консервативный. Раньше я постоянно ездил по России и сам проводил операции, сейчас это случается реже. Всему должно быть свое место. Сейчас огромная шумиха идет про искусственный интеллект. Если говорить о его пользе, то это великое дело!
Но не надо называть его искусственным интеллектом. Интеллект присущ только человеку. А то, что мы так называем сегодня, — это огромный информационный архив. И он нам очень помогает. Если раньше приходилось идти в библиотеку, сидеть там, рыться в бумажках, то теперь я нажимаю на кнопку и через секунду получаю всю информацию. И эта система должна быть не вместо человека, а вместе с ним.
— А операционную медсестру робот может заменить? Она же инструменты подает.
— А поухаживать за кем тогда? (Улыбается.) Это должен быть очень интегрированный робот. Потому что сестра, которая со мной работает, знает, что мне надо, с полувзгляда. Я работаю только вместе с ней уже более 10 лет. За рубежом есть такое понятие «команда сердца». В нее входят хирург, медсестра, анестезиолог. И они должны очень сплоченно работать. Я тоже этого придерживаюсь.
— Вы основатель Школы молодых специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Что это за проект?
— Это уникальная программа, которую я провожу с 1970-х годов. Каждый год мы собираем лучших специалистов в области эндоваскулярной кардиоангиологии, чтобы не только прочитать им лекции, но, самое главное, чтобы они могли познакомиться друг с другом, обменяться опытом. Вот что важно. Специалистов в этой области очень мало, и нам нужно держаться вместе.
— Знаю, что вы увлекаетесь искусством. Это как-то помогает вам в работе?
— Я коллекционер, почетный член Российской академии художеств. Собираю картины. Искусство помогает мне и в работе, и в жизни. Когда вокруг красиво, жить гораздо приятней.
ДОСЬЕ.
Давид Георгиевич Иоселиани родился 3 июня 1943 года в Тбилиси. Его отец — Георгий Иоселиани — известный хирург и ученый, профессор, мать — Тамара Кониашвили — врач-микробиолог. Окончил лечебный факультет Тбилисского государственного мединститута, а затем лечебный факультет Ленинградского мединститута имени Павлова. Лауреат госпремий СССР и РФ в области науки и техники, трижды лауреат премии Правительства Москвы. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
