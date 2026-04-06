Академик Давид Иоселиани: Одна операция вместо трех — счастье для больного

— Протезирование сердечных клапанов через верхушку сердца в свое время первым в стране провел известный хирург, мой коллега Ренат Сулейманович Акчурин, а эндоваскулярно путем прокола артерии и дальше через аорту протезирование аортального клапана провел я. В дальнейшем мне пришла идея: если мы делаем протезирование, а рядом находятся сосуды, которые нуждаются в стентировании, то почему бы не сделать две операции одномоментно? И я сделал. То, что это было впервые в стране, — однозначно. Более того, в 2012 году я поехал в Париж на ежегодное международное собрание специалистов в области интервенционной кардиологии (PCR) и, доложив о своей операции, был несколько огорчен, потому что коллеги восприняли это скептически. «Для чего это надо? Это же опасно», — такую реакцию я услышал тогда. А сейчас такие операции делает весь мир.