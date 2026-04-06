В России произошел масштабный сбой в работе рунета

Масштабный сбой в работе рунета произошел 6 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Масштабный сбой в работе рунета произошел в понедельник, 6 апреля. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector, который отслеживает проблемы в работе многочисленных сервисов.

Согласно источнику, в России перестали работать такие платформы, как игровая площадка Steam, портал Госуслуги, сервисы Ростелекома, Альфа-Банка, Сбербанка, и других площадок. Также отмечаются проблемы с подключением к крупным играм, включая Мир танков, Valorant и League of Legends.

Пользователи по всей России жалуются на сбои в работе рунета — невозможность загрузить страницы сайтов или подключиться к порталам сервисов. Чаще всего сообщается о сбоях в работе провайдера Ростелеком — число жалоб уже превысило пять тысяч за последний час.

Ранее KP.RU сообщал, что масштабный сбой в рунете также произошел 15 мая 2025 года. Он затронул работу ряда российских банков, операторов связи и иностранных сервисов на территории России.