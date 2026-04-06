Инфекционист рассказал, как распознать ботулизм в консервации

Домашняя консервация может стать причиной заболевания ботулизмом — это смертельно опасная инфекция, от которой не спасает обычная термообработка. Какие признаки могут указывать на ботулизм, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» врач-инфекционист Владимир Неронов.
— Некоторые признаки, которые могут указывать на наличие ботулизма в консервах — это, например, вздутая крышка, помутнение в банке, пузырьки, пена и плесень, — перечислил доктор.
По словам медика, палочка ботулизма сохраняется и остается в консервированных продуктах, а при отсутствии кислорода выделяет смертельно опасный токсин. Даже минимальные дозы вызывают отравление.
Телеканал «Царьград» рассказал, что ботулизм представляет собой одно из наиболее опасных заболеваний, причиной которого является деятельность Clostridium botulinum. Для образования ботулотоксина необходимо, чтобы бактерия оказалась в бескислородной среде, где она из неактивной стадии споры трансформируется в активную форму, способную вырабатывать яд. Наиболее благоприятные условия создаются в консервах и заготовках, где продукты не прошли должную санитарную обработку.