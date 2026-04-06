KP.RU напомнил россиянам, что запрещено делать на Благовещение

7 апреля православные христиане отмечают Благовещение. В 2026 году праздник выпадает на вторник. В этот день, сообщает проект KP.RU «Семья», Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что она станет матерью Спасителя.
В народе этот день встречают тихо — сначала в церкви, затем дома в кругу семьи. Главная традиция — выпускать голубей, символизирующих добрую весть.
Рассказываем, что можно и что нельзя делать в Благовещение, согласно православным традициям. В этот день верующим рекомендуется выпускать голубей, заниматься благотворительностью и делать пожертвования.
При этом не стоит брать и давать в долг (иначе весь год деньги водиться не будут). В гости лучше ходить только к родственникам и близким друзьям. Не рекомендуется заниматься домашней работой, шить, убираться, вязать и даже мыть посуду. Девушкам желательно не заплетать косу.
