Депутат Милонов назвал необходимой мерой введение оценок за поведение в школе

Введение оценок за поведение для школьников является необходимой мерой, таким мнением поделился в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.
— Оценки за поведение — они крайне необходимы. Дети, которые ведут себя отвратительно, портят жизнь себе и окружающим — одноклассникам, учителям. Ты можешь быть отличником по математике, но если материшься и посылаешь матом учителя — стой в позорном углу, — сказал депутат.
Оценки поведения введут в следующем учебном году в 10 школах каждого региона России. По данным RT, оценки за поведение в школах будут трёхуровневыми: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Таким образом, максимальная оценка за поведение составит три балла.
Полностью система будет внедрена после апробации не раньше 2027 года.