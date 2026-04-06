Бондарь: Россияне могут получить штраф за самовольную посадку цветов у дома

Россияне могут получить штраф из-за самовольной посадки цветов и деревьев во дворе многоквартирного дома. Об этом в беседе с «Москва 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Наказать могут по статье о самовольном занятии земельного участка. При этом размер штрафа будет зависеть от кадастровой стоимости земли и составит от 1 до 1,5%, но не меньше 5 тысяч рублей», — сообщил он.
Бондарь объяснил, что участок многоквартирного дома является общей собственностью, поэтому для осуществления посадок на его территории необходимо разрешение остальных жильцов. Идею должны поддержать не менее 50% владельцев квартир.
