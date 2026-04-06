Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бондарь: Россияне могут получить штраф за самовольную посадку цветов у дома

Россияне могут заплатить от пяти тысяч рублей за нарушение правил посадки цветов и деревьев во дворе многоквартирного дома.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут получить штраф из-за самовольной посадки цветов и деревьев во дворе многоквартирного дома. Об этом в беседе с «Москва 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Наказать могут по статье о самовольном занятии земельного участка. При этом размер штрафа будет зависеть от кадастровой стоимости земли и составит от 1 до 1,5%, но не меньше 5 тысяч рублей», — сообщил он.

Бондарь объяснил, что участок многоквартирного дома является общей собственностью, поэтому для осуществления посадок на его территории необходимо разрешение остальных жильцов. Идею должны поддержать не менее 50% владельцев квартир.

Ранее KP.RU сообщал, что россиянам напомнили о штрафе до пяти тысяч рублей за выбивание ковра во дворе дома. Также взыскание может быть назначено жителям за нарушение закона о тишине.